陳葦璇加盟環球出新歌 拍MV獻熒幕初吻不尷尬 (21:41)

陳葦璇（Kira）加盟環球唱片後首推廣東派台作品《一個傻瓜一個啞》，有別於以往的跳唱面貌。出道7年首次以慢板抒情歌與樂迷見面，從前爆發力十足的聲線換上細膩的演繹方式，讓人有耳目一新。

《一個傻瓜一個啞》呈現出女生的心聲，講述她與另一半交往多年彼此依然相愛，卻因為相處方式起了變化，而面臨分手邊緣的故事。大概這是許多情侶的寫照，當男生過於習慣女生存在於他的生活，在經營一段關係上難免變得懶惰，甚至忽略溝通。

陳葦璇坦言自己曾是歌中的女主角，於愛情路上遇過相似經歷：「當時我忍受一段頗長時間，才決定跟男朋友『攤牌』，他向我解釋不是故意忽略我的感受，並真誠道歉，最終成功修補關係。」她在演繹新歌時將個人情感投放進去。錄音過程超過80小時，打破她最長時間的錄音記錄。

為呼應新歌主題，陳葦璇以她的真實愛情經歷作為MV藍本，邀請黃定謙（Himmy）擔任男主角。她首次演繹需要較多情感交流的情侶戲碼，拍攝當日天剛亮就先要挑戰喊戲，之後更因配合劇情發展獻出她的熒幕初吻，MV中蜻蜓點水式親吻Himmy，來表達對另一半找到新工作機會的鼓勵。會否感尷尬緊張？她笑指Himmy很有「經驗」，演過不少感情戲，二人的氣場合拍，令她放心交戲，自然順著劇本完成。首次演感情戲的陳葦璇，在一場獨腳戲中默默流淚，盡顯在感情路上受委屈的心情。

拍攝MV當日遇著持續一星期的下雨天氣，陳葦璇擔心一幕戶外求婚場景會遇阻滯，前一天特意親自製作晴天娃娃祈求天公造美，最終都在連番驟雨下拍攝被逼中斷。起初團隊為呈現最好畫面，堅持待停雨後繼續拍攝，但雨勢一直未減弱，為免阻礙進度，決定轉地點完成這一幕，幸好最後順利完成。

（即時娛樂）