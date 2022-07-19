出爐金像獎男配角馮皓揚 入選2022年無綫藝訓班學員 (13:42)

由金像導演陳德森擔任校長的《2022年TVB藝員訓練班》，昨天（18日）正式上課，24位香港學員、22位內地學員及16位馬來西亞學員，破天荒透過實體及網上形式同步上課。無綫電視助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲及導演陳德森出席開學禮，並向新學員致勉勵詞，而在芸芸學員中，剛奪得金像獎最佳男配角的年輕演員馮皓揚，原來都是藝訓班學員之一。

《2022年TVB藝員訓練班》招募反應熱烈，逾2600人報名參加，香港逾1000人，內地則有來自各省市逾1300人，大馬亦逾300人。訓練班課堂由昨天開始，在為期6個月課堂中，星級導師羅冠蘭、鄭丹瑞、曾志偉、錢嘉樂及武師公會、譚俊彥、袁偉豪、麥美恩、麥秋成、陳貝兒、鄧梓峰、林盛斌（Bob）、肥媽、林溥來Patrick Sir等，將指導新學員在「演員基礎」、「劇本、角色理解」、「演技」、「肢體運用及舞蹈」、「正音及語言技巧」、「形象及衣着」、「武術及動作特技安全知識」等多個演藝範疇的技巧及竅門，培育新一代。學員除課堂上課外，亦會參與在職訓練及作實習演出，汲取寶貴經驗，預計於明年1月中旬畢業。

（即時娛樂）