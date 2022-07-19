梁思浩稱《通靈之王》以知識行先 指有反對聲音屬好事 (14:36)

黃婧靈聯同嬌小的黃美棋、陳欣茵和杜穎珊組「哈比」隊玩遊戲。（鍾一虹攝）

梁思浩、黃婧靈（波波）、鄺潔楹（Judy）昨晚（18日）為節目《思家大戰》錄影，梁思浩主持的《通靈之王》播出3集，通訊局共收到296宗投訴，有基督教團體不滿內容導人迷信，網民也批評妖言惑眾，要求停播節目，思浩開腔解畫：「其實節目以知識行先，是想觀眾有更多認知，認識不同宗教。」他指全輯節目共15集，有信心觀眾睇到第3周會嘩然。

思浩未受新聞影響心情，反稱相隔18年重返娘家，覺得好開心，他說：「節目播出後成為網上討論點高，登上Google熱搜第一位，有反對聲音也是好事，證明香港是自由社會可容納不同聲音，我見大家睇完3集，全數網友都幫我的，無綫沒有畀壓力，還讚我呢！現在還跟我傾添食，希望拍第2輯，酬勞有調整啦。」

波波笑談與Judy早前合作《愛·回家之開心速遞》，齊扮演「哈比族」敵視高人，啟發她們源用這條橋，今次聯同嬌小的黃美棋、陳欣茵和杜穎珊組「哈比」隊玩遊戲，問到誰是最嬌小一位？波波說：「我們有穿高踭鞋，沒有認真度過高，總之我們輸人不輸陣，我要做智慧波贏到為止。」

Judy剛從佛山拍完劇集《一舞傾城》回港，最開心能跟前港姐陳法蓉合作：「她的靚樣無變，跟90年代拍電影《賭俠》演龍九時一樣，好似龍九站在我面前。」

（即時娛樂）