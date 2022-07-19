張寶兒相隔2年半再出埠赴日本拍節目 跟袁偉豪小別勝新婚 (15:20)

張寶兒（Bowie）上周五（15日）現身機場，出發到日本為無綫拍攝全新旅遊節目《45日環遊日本》（暫名），出名愛妻號的袁偉豪亦現身送機，2人還拍下即影即有「四格證件相」，大放閃光彈。

節目請來曾走訪130多個國家的「旅遊達人」項明生帶隊，並將與2位主持分兩Round、用45天時間豪遊日本，其間會去4個大島、走遍25個都道府縣，在旅程中更會大歎米芝蓮星級餐廳、入住天價絕景溫泉旅館等。

Bowie出發前接受無綫娛樂新聞台訪問，她透露對上一次出埠已是2年半前：「對上一次都係去日本，依家去日本要提前安排好啲行程，返嚟時嘅隔離酒店同埋機位都好難Book！」

今次亦是Bowie婚後，首次與老公分開這麼長時間，她坦言感不捨：「有好多嘢要處理，好似屋企貓咪嘅嘢食、老公啲咖啡豆，同埋要交代好屋企啲嘢擺喺邊。」提到袁偉豪日前於社交網上載舊照，慶祝入行25周年，Bowie笑言：「佢好鍾意Keep舊相，仲會周不時拎出嚟畀我睇，所以都習慣睇佢以前個樣，對佢爆炸頭、長髮Look最印象深刻，唔好整番爆炸頭喇，依家唔興！」

（即時娛樂）