林奕匡做茶記侍應體驗另類人生 中文唔靈光落單有難度 (17:23)

唱作歌手林奕匡（Phil）近日在全新節目《平行宇宙的林奕匡》中，挑戰「另類人生」，走入茶餐廳做侍應。

揸筆寫音符譜曲當然難不倒Phil，但說到底他在加拿大長大，平日寫中文也「窄窄哋」，更何况走入講效率、講速度的茶記？但Phil相當信心，更自認是「骨灰級」玩家，他說：「因為屋企人開餐館，我6歲開始喺餐館長大，做侍應做咗10年有多，同客人傾偈、招呼佢哋、執枱、落單，所有嘢都做過無數次，只不過以前用英文做。」

講到今次的體驗，Phil坦言：「好似放低自己，係另一個身分，我係另一個人。」Phil續說：「嗰陣時做餐館好忙，我哋一腳踢，各自幫對方，跑嚟跑去，最緊要客人開心，真係好多童年回憶！同客人接觸時，好似幾過癮，啲Memories都返番嚟。相信成為一個侍應，你自己開心，會影響到客人；客人食得開心，佢哋再嚟，亦都可能會打賞多啲！」

今次選址新派懷舊冰廳，首日上班的Phil充滿期待，而且負責人一早給餐牌Phil睇，「見工」時Phil對答如流，對侍應工作滿有信心，但一講到落單，Phil吞吐表示：「我中文唔係幾好。」幸好負責人十分體諒，叫Phil用自己方法落單就OK！

Phil獲派的首個任務，就是到廚房心臟地帶之一的甜品部廚房，製作招牌甜品，他在專業甜品師的指導下，成功捏出蛋撻皮，似模似樣，獲對方大讚之餘，更通過測驗。

Phil坦言：「做廚房本身唔容易，但有一種一條Team嘅精神，做飲食時客人食得唔開心，係最唔爽嘅，希望每個客人都食得開心同Enjoy。」

對於「撻皮Battle」，Phil笑言：「有啲生疏，但喺廚房做嘢係有啲開心，一齊去做一件事、一齊去準備一啲食物，做起畀客人食，雖然我未做到，但感覺到佢哋有一種好團結嘅感覺，好似一家人咁，有啲爽嘅！」

（即時娛樂）