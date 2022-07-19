唔搞小圈子頒獎禮 廿四味阿Phat：香港真係有Hip Hop (23:40)

香港樂壇首個Hip Hop音樂頒獎禮《Whats Good Music Awards》，將於8月6日假會展舉行。這個頒獎禮的源起是阿Phat（陳偉雄/阿肥）希望香港Hip Hop音樂於樂壇被肯定，多年的心願，在好友協助下終於達成。首屆的《Whats Good Music Awards》是起步，建立這個平台，為香港Hip Hop界後起之秀打氣。阿Phat就是要告訴大家「香港真係有Hip Hop。」

阿Phat由組合LMF到廿四味，至近年個人發展，多年前萌起何時會有「最佳Hip Hop男女歌手和歌曲」獎這個念頭。等了多年，他決定求人不如求己，與廿四味成員Brian（李凱賢）、Kingdom C老闆阿拔及Greytone Music創辦人Keni（李礎業）聯手，打造一個真正的Hip Hop音樂頒獎禮《Whats Good Music Awards》。

阿Phat說：「22年前，LMF首次於叱咤樂壇流行榜頒獎典禮攞獎，心想不知何時會頒『最佳Hip Hop男女歌手和歌曲』獎呢？之後廿四味在同一頒獎禮攞獎，這想法再次浮現，但還是等極都冇，最後自己搞啦！都算實現到，希望順順利利。」Brian稱早在廿四味時，經常聽阿肥提這件事，一直把好兄弟常掛在口邊的夢想記在心上，希望有一日能助一臂之力實現。

《Whats Good Music Awards》唔搞小圈子選舉，阿Phat、Brian、阿拔與Keni目標一致，說這是一個公平公正的頒獎禮，由公眾投票，不論什麼背景，作品得到認同就有獎，唯一條件是香港人，無論身在何處都無問題，相信經今次這個Hip Hop音樂頒獎禮之後，其他頒獎禮很快會嘗試加設這類獎項。

Brian說：「我哋唔會話傳統音樂頒獎禮是小圈子，只是這個圈子太聚焦、不夠闊，我們不是要打破什麼，是想加入多些元素。」阿拔認同說：「今次不是小圈子選舉，傳統歌手如馮允謙及王嘉爾的作品同樣入圍R&B作品類別，共36個獎項。他們又搞搞新意思，特別設「Hip Hop Artists 特選女神」獎，可能每個Rapper可能心中都有個女神，但大家都不知邊個，就選一個出來，成為Hip Hop界的女神。

（即時娛樂）