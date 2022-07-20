神探大戰︱韋家輝對劉青雲一見鍾情：鍾意佢深不可測 (00:20)

電影《神探大戰》舉行香港首映，主演劉青雲、吳浩康與湯怡出席外，又有杜琪峯、洪金寶、出爐金像影后劉雅瑟、張敬軒、溫碧霞、英皇電影老闆楊受成等同來撐場。劉青雲與韋家輝被稱為黃金組合，《神探大戰》中韋家輝身兼監製、導演及編劇，他直認劉青雲是自己最愛的男演員，說：「我好專一，對青雲一見鍾情，我喜歡他深不可測，隔幾年又畀到新感覺我。」今次是兩人相隔9年再合作，《神探大戰》在內地上映12日，票房已逾4億人民幣，黃金組合名不虛傳。

韋家輝導演接受訪問時對劉青雲讚口不絕，狀態好弗：「青雲埋到位，今次交101分，下次就交102分、103分。」他們對《神探大戰》內地票房成績感滿意，但青雲覺得香港票房難以估計：「要睇疫情數字，我想觀眾睇戲同時，希望大家睇得安全。」

戲中劉青雲要應付大量高難度動作，青雲覺得拍戲安全好重要，對劇組信任，幫助跨出去演，又謙稱：「我是慢動作演員，拍動作不會快好多，導演知我什麼做到和做不到，是劇組遷就我。如果觀眾喜歡睇，我可以繼續做慢動作演員。」太太郭藹明沒有到場睇首映，青雲表示稍後會陪她入場欣賞。

（即時娛樂）