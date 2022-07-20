釗峰馮允謙聯手《火燒心》 揭發女友裝交友App出軌喊到淚乾 (17:29)

梁釗峰在Ig上載一個關於男方發現同居女友裝交友App後出軌的故事，引起粉絲熱話，原來這是他的新歌《火燒心》歌詞故事。

昨日（19號）凌晨釗峰新歌在音樂平台上架時，他在IG同步開Live親自解說，封面相設計暗藏玄機，不但主打紅色正是現時最熱門的交友App代表顏色，而大光燈照著他，地上影子更是該app的火舌圖案，設計顯心思。

釗峰在新歌《火燒心》MV中，發現女友背著他玩交友app，感到被背叛，不斷幻想對方與別人親密約會，令他既傷心又憤怒，嬲到一把火燒掉他們之前甜蜜溫馨的畫作，他傷心流淚。為了拍攝這場流淚戲，釗峰埋位前躲在一旁培養情緒，但因為配合一鏡到底拍攝手法，單是這個鏡頭拍了接近1個小時，結果真眼淚流乾，要靠滴眼藥水輔助。釗峰笑說：「原本我係真喊，試吓勾起往事培養情緒，可惜最後無用到真眼淚嗰Take，不過都係好好嘅訓練，就當為8月舞台劇練戲啦！」

相隔兩年，釗峰再推出獨唱歌，新歌《火燒心》邀請唱作人兼好友馮允謙（Jay Fung），以及馮慶聰與他聯手作曲和監製，成為「馮峰馮組合」，他還笑言：「聽到首歌係咪聞到Jay Fung浸除呢？」幾位對音樂非常認真的好朋友，變成工作伙伴，創作時有否拗撬？釗峰說：「竟然無喎！首先由Jay揼咗個旋律框架，然後你一句我一句拼湊，真正嘅交流而唔係將就，夾晒榫位，好融洽呀！」

（即時娛樂）