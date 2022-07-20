戀愛Staycation︱陳俞希盼周秀娜參與下季節目結識對象 (18:11)

強尼、陳俞希（Hailey）及許寶恆（Alice）今日出席他們主持的ViuTV戀愛真人騷節目《戀愛Staycation》記者會。Hailey表示若開拍第2季，她想帶同好姊妹周秀娜參加，指對方這個年紀需要拍拖。

3人受訪時，強尼自言早已離開了戀愛市場，只有Hailey和Alice仍在當中，Hailey之前去外地拍旅遊節目時更有艷遇。Hailey說︰「當時在摩洛哥，陳安立見我怕醜，認為我這個年紀要進擊些，於是自告奮勇幫我去結識異性。我們有交換聯絡，但只是閒聊了幾句。」Alice自爆主持節目時愈看愈肉緊，很想落場參與一份。強尼說：「我見她望住男參賽者的眼神，如參加《造星》時那份光芒，不停掃射。」Alice承認參賽者中有靚仔，但不是她喜歡類型，她揀男友注重性格，喜歡成熟男，接受比她大7、8歲。

《全民造星V》正進行公開招募，強尼未知會否繼續當主持，但很期待。Hailey期待外國參賽者帶來不同的舞蹈和新衝擊，靚仔當然也重要。《造星》出身的Alice知道今年回復全男班後，笑言想客串參與其中一個環節。強尼聞言提議增設攬攬區，落選可獲Alice擁抱。

（即時娛樂）