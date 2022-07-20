白色強人II｜胡定欣演院長忠奸難辨 祝文君曬「巨肚」崩潰爆喊 (18:17)

胡定欣和郭晉安在劇中鬥戲又鬥法；祝文君在劇中曬「巨肚」，原來肚內長滿腫瘤，令她崩潰爆喊，最後不支暈倒。（大會提供）

無綫重頭劇《白色強人II》將於下周一（25日）晚9點半翡翠台首播。早前劇集在網上率先播出，首集焦點落在已故藝人祝文君身上。

飾演患有「結節性硬化症」病人的文君，在庭上真情剖白：「你哋唔係我，根本唔會體會到呢個病，對於我兩母女係幾咁辛苦。」之後文君展示「巨肚」，繼續崩潰爆喊：「我肚入面生滿腫瘤，根本唔會有老闆願意請個咁嘅怪人做嘢，係咪我哋啲窮人，條命就唔值錢？我真係唔甘心呀，我唔想死呀！」

由於文君說出的每句話均甚有感染力，網民紛紛留言讚她專業，並為其離世大嘆可惜。據知文君為了培養情緒，刻意一早抵達拍攝現場並靜靜坐在一旁；最終為時長達三分鐘的獨白戲，文君一take過完成拍攝，令台前幕後大感敬佩。

第一季明成北醫院副院長楊逸滔 YT（郭晉安飾）計劃將明成北變成集資百億的醫療王國，最終其有份倡議的醫療改革方案失敗告終；今季升呢院長的YT，倡議「全面開放藥物名冊草案」，堅持「唔應該有病人因為冇錢得唔到適當嘅醫治」，主張為香港為數不多的罕見病患者以廉價提供藥物。

至於劇中YT的願望，遇到不少阻力，除今季新加盟角色葉晴（胡定欣飾）強烈反對之餘，其好友兼醫發局主席溫銘章（張達倫飾）又做手腳，讓葉晴空降明成北與YT分任院長；背後暗藏重大秘密的葉晴更是忠奸難辨。

以探討醫療問題及個案為主的《白色》，第二季大小醫療個案超過130宗，劇組希望透過不同的醫療個案，立體化每位主角人物性格及醫療手法的同時，亦讓觀眾看盡人生百態。為確保真實及準確性，劇組事前做了大量功課，所有手術均有專業醫療團隊駐場指導細節。

（即時娛樂）