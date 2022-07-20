吳慷仁觀察港人百態 讚燒鵝好食 稱香港司機屬賽車手等級 (19:12)

近日身在香港的台灣演員吳慷仁，連日來在社交網分享他在香港的生活點滴及所見所聞，他今天（20日）在facebook貼了一張在港鐵車廂內自拍照，他寫道：「走了很多路的關係，街邊人來來往往，這樣的節奏需要習慣，但反向思考，其實快速的生活節奏大家都挺辛苦的，人是肉做的，都會累。

前兩天在地鐵站準備下車的同時，隔著玻璃看到了一個女孩準備起身上車，我下車，她上車，但看見她起身的時候小皮夾掉了，我下車就一直指著她，然後指地上，但她沒發現，跟她擦肩而過的時候，我轉身撿起來在關門前拿給她，做了件好事，讓自己心情不錯。八達通加值的次數變多了...決定多放一點，下個月底前一定用的完。」

另外，吳慷仁又自爆在路上被臨檢，他寫道：「可能是我走路姿勢比較奇怪（角色需要最近在練習），加上黑點？藍白色人字拖？短褲？駝背？等等...但也是人生第一次，他們很客氣，也因為我多少講了廣東話，他們挺驚訝，所以就聊了起來，也互相說了句辛苦了，彼此道別～特別的經驗。」

同時吳慷仁吃了超好吃的燒鵝：「真的超級超級好吃～沒吃過這個味～香、脆、肥～喜歡～看了金像獎，很感動，電影能繼續拍，總是有人默默支持與付出～繼續走路～繼續～ #香港司機都是賽車手等級 #好吃的太多真的非常難受。」

（即時娛樂）