林遣都孖仲野太賀擔正《初戀的惡魔》 NCT道英「大仁哥」上身守護韓知曉 (21:07)

韓知曉和NCT道英合演《致不愛我的X》（左圖）；林遣都和和仲野太賀早於2007年合作電影《野球少年》。（大會提供）

「黃Viu煲劇平台」除了熱播中的日劇《六本木Class》、Viu Original原創劇《為何是吳秀才？》和青春偶像劇《Miracle》外，林遣都和仲野太賀將聯手合作懸疑喜劇《初戀的惡魔》，NCT道英則與韓知曉共譜校園愛情戀曲《致不愛我的X》。

由人氣男團NCT成員道英、新星韓知曉主演的愛情校園韓劇《致不愛我的X》，講述夢想成為作詞家的女大生徐熙秀（韓知曉飾），某天意外撿到一本能讓任何人愛上自己的神秘筆記本，自此與男性好友鄭時浩（道英飾）以及其他男子糾纏不清的故事。

劇中韓知曉獲得「愛情筆記」後，周旋在不同男性之間，縱使每段戀情僅有1個月保鮮期，她仍然樂在其中；韓版「大仁哥」道英則是唯一得悉筆記秘密的人，除了默默守護女方，也經常提醒好友寧缺勿濫。

全新懸疑喜劇《初戀的惡魔》，圍繞在警署工作、卻沒有搜查權的4名警員：被停職處分的刑警鹿濱鈴之介（林遣都飾）、來自總務課的馬淵悠日（仲野太賀飾）、任職生活安全課的摘木星砂（松岡茉優飾）和會計課職員小鳥琉夏（柄本佑飾），隸屬於不同部門，卻因為不同理由而聚在一起；面對棘手的案件和難題，4人各司其職推理和分析，也在過程中產生了友情、愛情和羈絆，卻逐步捲入難以抗命的真相和命運之中。

貴為日劇界實力派男星，林遣都和仲野太賀早於2007年合作電影《野球少年》；提到再度同台，仲野太賀笑言：「他在我們同世代的演員中非常有名，從《火花》到《大叔的愛》，每次都讓我覺得『這個人到底要爆紅到什麼時候啊』？」林遣都則透露2人相識多年、私下也會聯絡，所以對於是次合作充滿期待。

（即時娛樂）