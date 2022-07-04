I SWIM｜「阿帆」王智騫唔怕捱 拒被外形局限 盼演反派發掘多面性 (21:15)

ViuTV原創劇《I SWIM》雲集多位靚仔小鮮肉，鬥泳術之餘亦鬥肌肉。在劇中演學霸「程子帆」﹑現年25歲的王智騫（Martin），日前受訪時毫不吝嗇騷弗爆身材，不只肌肉線條突出，胸肌、腹肌還相當硬凈。

Martin表示花了6年時間去經營這副身材，當時他自覺身型太單薄，於是決心去操練，自爆操完第一堂時又暈又嘔，後來教練幫他調節，漸漸做Gym就成為他現時的運動習慣。為了拍攝這部劇，Martin事前除了隨劇組接受個半月地獄式游泳特訓外，更刻意加操，希望更突顯肌肉線條和令肌肉厚實，因同劇演員都很弗，特別是呂爵安、邱士縉和魏浚笙。

今次是Martin的處男劇，雖然過往有拍戲經驗，但他表示拍電影和拍電視劇的感覺不同，電影有時間給你去代入角色，但拍劇節奏很快，去到現場就必須準備好。Martin笑指拍攝過程中，最吃力是拍到室外池時，正值香港最凍的幾天，泳池沒有恆溫，冷得他們騰騰震，但都要頂硬上。

入行6年，Martin由模特兒成為演員，19歲那年更跟影帝劉德華「過招」，為他的演員路開了個靚頭。他表示當初收到電影《熱血合唱團》試鏡邀請，公司原本只是讓他去試一試，豈料獲選中，戲中跟劉德華頗多對手戲，雖然壓力很大，但從對方身上獲益良多，他說：「他讓我感受到演員的張力，我們有很多落淚、發嬲等情緒激動的場口，當時我完全不懂如何進入狀態，全靠他帶我入戲。最難忘有幕要揮拳打他的臉，我很驚錯手打到他的眼怎麼辦，副導演還笑我可以嘗試做第一個，非常大壓力，最後他靠一些借位和借力助我完成。」

作為新人，「捱」是必經的過程，但Martin並不覺得捱是辛苦事，他說：「辛苦的目標是令自己變得更好，我覺得OK。」他亦明白要在娛樂圈走得遠，必須不斷裝備自己，所以除了學戲外，他亦曾跟Chris Collins學短刀和埋身搏擊，希望一技傍身。

問他會否覺得靚仔是優勢還是阻礙？Martin直言不想被外形局限，目標是嘗試不同角色。他表示欣賞劉青雲百變性格，希望自己都能成為這樣演員，他說：「因我現在經常演很乖、善良及學生角色，所以想演反派，讓大家看到我的多面性。」

（即時娛樂）