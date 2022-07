人氣男團MIRROR的第一次紅館演唱會《MIRROR WE ARE Live Concert 2022》將於下周一(25日)開鑼。距離開騷尚有數天,MIRROR的官方社交網宣布推出今年第2首團歌《WE ARE》,留言︰「Love me Love me... Call me Call me... MIRROR 2022年第二首派台團歌《WE ARE》- Are you Ready for the Show?」

新歌將於明天(22日)中午12時於商台《叱咤樂壇》首播,MV同日晚上9時在官方YouTube頻道上架。MIRROR在新歌的宣傳照片中穿上太空衣,經理人花姐(黃慧君)笑指12子是「搞笑太空戰士」。成員呂爵安(Edan)對歌迷說︰「演唱會一齊唱。」

