謝安琪方皓玟下月亞博開騷 開會傾流程掛住講湊仔經 (17:08)

謝安琪（Kay）與方皓玟合作的音樂會將於下月13、14日日假亞洲國際博覽館舉行。兩人相識多年，直至今年8月才舉行首個聯乘音樂會，方皓玟認為是最好的時機。她說︰「知道有呢個合作覺得好開心，期待已久嘅一件事終於來臨！以前覺得Kay好靚，唔係淨係個人靚，個心都好靚。我本身唔係一個說話多嘅人，但係遇上佢就有好多話題，可能因為大家都係媽媽，而且我哋都好鍾意音樂，所以有好多事情可以分享。」Kay自言是「方謝配」的粉絲︰「我都好想睇呢個騷，身邊有唔少朋友打嚟訂飛，我個熱線好似無停過。有啲好耐無見嘅朋友、甚至小學同學都好想睇，我都好開心。」

談到歌單編排，Kay無有怕：「我覺得我哋嘅歌都係貼地、親切、容易同觀眾有共鳴，所以設計歌單時好似幾容易，因為好多歌都可以放埋一齊。」方皓玟透露二人的開會日常：「通常用一個鐘傾流程，然後用兩個鐘傾日常開心事，哈哈！」兩人不時交流湊仔經，方皓玟自言個性跳脫，直至兒子出生才變得從容自在。她說︰「生咗小朋友之後，成個人好似去咗第二個階段，佢嘅出現令我重新經歷一次人生。」

Kay也認同成長是雙向︰「我兩個小朋友嘅性格好唔同，大仔好外向，同我30歲嘅時候好似，覺得成個世界好有趣、好想衝出去；到我40歲生細女時，因為我嘅人生踏入下一步，所以呢個小朋友同我一齊成長，又會經歷唔同嘅嘢，佢同我好似，都係鍾意安靜、懂得表達自己諗法，所以成長係互動嘅，就算我養育兩個小朋友，都會有兩次不一樣嘅經歷。大仔張瞻近年熱衷本地歌曲，更會主動翻查我與丈夫（張繼聰）的舊歌細味歌詞，令我十分感動。」

主辦單位推出特別版門票慈善NFT套票，收益扣除成本後將全數捐贈予「母親的抉擇」。Kay與方皓玟希望能為弱勢少女燃點希望，讓孩子擁有一個溫暖的家。

（即時娛樂）