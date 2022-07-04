Stanley爆被Edan踩傷腳索湯藥費 ANSONBEAN首拍劇演奸角 (16:43)

ViuTV劇集《I SWIM》明晚（22日）播大結局，今晚（21日）第9集，飾演神秘泳手章浩的陳毅燊（ANSONBEAN）強勢出場，並跟黃亞樂（邱士縉飾）游泳對決，首次拍劇便演奸角的ANSONBEAN表示，平時有游水習慣，又笑指自己平時都夠奸，所以易入戲。

另外，Stanley昨天在Instagram公開3張相，將他在劇中受傷真相曝光，日前一集講到啟賢中學去冠中書院比賽，其間飾演冠中學生的林家熙（Locker），故意在黃亞樂比賽前，用手推車撞傷他的腳，當時李馬榮（呂爵安/Edan飾）怒極並跟Locker發生推撞，場面充滿火藥味。不過在Stanley曝光的照片中，原來他受傷跟Edan有關，當Stanley受傷倒地後，Edan竟然雙腳齊踩在他的腳掌，Stanley還將相片放大，見到Edan踩到Stanley腳掌反轉，Stanley留言：「其實大家都誤會咗#lock天佑！其實我係俾...#李馬榮整傷😂😂」他還叫對方付湯藥費；而Edan亦轉發Stanley帖文，並寫道：「笑死😂😂😂太激動一嘢踩咗落去」。

（即時娛樂）