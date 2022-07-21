白色強人II｜馬國明盼跟陳豪安仔齊膺視帝 唐詩詠望劇集惹共鳴 (17:15)

有指無綫今年台慶劇安排由馬國明和唐詩詠分別主演的《法言人》和《超能使者》孭飛，兩人獲公司助攻，成為今屆視帝、視后大熱。（劉永銳攝）

馬國明、唐詩詠、郭晉安（安仔）、胡定欣及陳豪（阿Mo）等，今天為下周一首播的新劇《白色強人II》宣傳造勢，吸引不少市民圍觀。男、女演員分組比拼冲咖啡，期間「咖啡達人」陳豪大展身手，盡騷功架。相反，女子隊顯得雞手鴨腳，定欣自嘲她們似煲湯。此外，馬明又希望憑《白II》創造歷史，破天荒首次3視帝。

有指無綫今年台慶劇安排由馬明和詩詠分別主演的《法言人》和《超能使者》孭飛，現時又有重頭劇《白II》造勢鋪路，兩人獲公司助攻，成為今屆視帝、視后大熱。馬明表示有留意報道，但他也未知《法》劇是否台慶劇。

對於掀起視帝大戰，他說不關事，全年推出過劇集的演員，都有機會角逐，對手除了陳展鵬、陳山聰等外，同劇的安仔和阿Mo也是勁敵。可想再奪視帝？馬明直言更想《白II》贏得「最佳劇集」，因為疫情下又經歷隔離，全靠台前幕後的團隊精神合力完成，他說：「我覺得大家開心，好過自己開心。」可以攞視帝加「最佳劇集」？他笑言：「這樣就完美了。（達成就結婚？）如果攞盡所有獎，再中六合彩頭獎再答你。」

詩詠則希望《白II》能贏盡所有獎項，由新人獎攞到視帝，馬明說：「我們今年破天荒3個視帝就正了。」問到詩詠可想再攞多次視后，她直言沒特別想，反而希望自己的劇集，能令觀眾看完有所感受便滿足，她說：「例如《超》劇是講基層的生活苦況，如果大家看完有共鳴，作為演員就已經達標。」

（即時娛樂）