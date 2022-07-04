張敬軒NFT展覽 泳兒孖曾樂彤楊天宇黎展峯打卡 (17:38)

張敬軒跟泳兒﹑曾樂彤和黎展峯在社交網互動。（Ig圖片）

由英皇娛樂及張敬軒共同推出的HERTZ NFT，宣布於7月25日正式公開發售。昨日（20日）更於海港城舉行相關展覽作為預演。泳兒（Vincy）、曾樂彤、楊天宇（Angus）及黎展峯（Andy）第一時間落到展覽場地支持兼打卡。

展覽場景其中一部分加入軒仔構思，並由香港著名Graffiti藝術家Uncle852，把Hertz City其中一部分呈現於大家眼前。除了Hertz City場景，更有軒仔有關元宇宙新歌的雕像活現眼前，讓大家可以盡情打咭，4人見到雕像立即衝前搶着合照，又攬又惜，十分搞笑。展覽同時展示了數十張NFT設計，當中包括代表張敬軒身分的Sneak Peek，亦有Hertz主題的限定商品，包括Tee、Tote Bag、水樽、電話殼等，可自訂設計款式。

問到4人最喜歡展覽哪一部分，Vincy表示最喜歡水樽，因為自己經常飲暖水，可隨身攜帶，更說：「可以沾下張生嘅旺氣。」至於認購NFT，Vincy表示想過認購，她說：「不過有機會最希望出自己嘅NFT。 」曾樂彤自言最愛手機殼，更說：「希望軒仔可以俾個wishlist我認購。」Angus則心儀NFT作品。

師弟妹落力支持，軒仔及四人於社交平台出post兼互動，如Vincy跟雕塑「Cherlas」合照，軒仔就寫道：「熱烈歡迎陳家欣小姐光臨杜麗莎夫人蠟像館。」隨後Vincy又回應軒仔：「幾時畀塊地我呀？」見到曾樂彤在路牌打卡時，又謂：「妹豬，你唔好整爛我啲嘢丫乖。」相當搞笑。

（即時娛樂）