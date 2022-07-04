黃偉文為MIRROR團歌填詞：呢首係我人生第1500首歌詞 (18:16)

身在外地的填詞人黃偉文（Wyman），在年初叱咤頒獎禮獲頒「填詞人大獎」，他在致謝片段中曾表示，新一代的歌手都很有不同的曲風和性格，每位也值得大家驕傲，他又特別感謝MIRROR，讚他們及背後團隊對廣東歌有抱負，否則大可將歌曲擺在其他語言上。Wyman認為單靠MIRROR不足夠，還搞笑表示他非常支持、喜歡及努力服務MIRROR。

不過之後未有聲氣，令樂迷等了又等，足足等了7個多月，Wyman為MIRROR今年第2首團歌《WE ARE》填詞，歌曲將於明天（22日）中午12時，於商台《叱咤樂壇》首播，MV同日晚上9時在官方YouTube頻道上架。

這首歌亦是Wyman的1500首歌詞，Wyman寫道：「本來佢唔係佢嘅，但命運自有其節奏，結果同期工作，有人提早有人延遲，搞到佢變成咗我嘅一千五百號！校炮都校唔到咁準。講真呢首係今年1月1號Carl叔叔（王雙駿）打俾我約嘅，你話係咪真係『long shot』？事實上，呢啲齊頭數我係一直任佢哋自由飛翔嘅，FYI ：第500首： 菩蕯(小雪）第1000首：裙下之臣（陳奕迅）。#講開又講 #以我嘅體力同速度我估自己唔太似會有第2000首 #個歌名係花姐（黃慧君）指定要用呢個嘅」。

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（即時娛樂）