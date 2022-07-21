童時愛上你｜高海寧張振朗拍親熱戲爆笑收場 (19:09)

無綫劇集《童時愛上你》進入結局周，高海寧飾演的雷紫彤（Amanda）做完腦部手術後，失去了與Ding哥（張振朗飾）的甜蜜回憶，變回態度強硬的Amanda。昨晚播出的一集講述雷紫彤設局陷害Raymond（袁文傑飾），將Raymond搞私幫生意一事告知雷董（胡楓飾），過程被Rock（吳家樂飾）暗中拍下。Ding哥（張振朗飾）看過影片後非常失望，怒斥Amanda︰「我喺你對眼裏面已經見唔到彤彤，我同彤彤講過一個關於狗同狼嘅故仔，我好肯定依家望住嗰個Amanda係一隻狼。」Ding哥最後更將Amanda的相片撒在地下並用力踐踏。

另一方面，陳展鵬飾演的Charlie原來只是傀儡主席，雷董一直在幕後操控。Raymond得知被親父雷董及胞妹Amanda設計後對雷董說︰「我依家覺得做你個仔真係好悲哀！」楊卓娜飾演的Elsa看不過眼，哭着鬧雷董及Amanda︰「你哋癡線㗎，鬥生鬥死為咗咩？依家你哋贏咗，開心啦？」

首次飾演情侶的高海寧與張振朗，在劇中有不少甜蜜場面。高海寧受訪時透露他們兩人均是戲癡︰「我同佢都係靠感受演戲多啲，喺現場會順應住個感覺去拍，所以好有火花。」她又讚張振朗有幽默感及喜劇節奏︰「每日都有好多趣事發生，我哋大家笑點都低，成日忍唔到笑，只要其中一個頂唔順，就要休息5分鐘冷靜吓。」

劇組日前釋出兩人的親熱戲NG片，其中一場是張振朗主動送吻時被高海寧以手指阻擋，張振朗順勢捉着她的手指惜下去。兩人雖然演得自然，張振朗卻大叫「好難接落去呀」；兩人拍攝另一場辦公室親熱戲時，忍不住爆笑NG收場。

（即時娛樂）