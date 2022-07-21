張繼聰自封「中年歌手」 預告10月個唱復古打卡位成焦點 (18:56)

張繼聰早前宣布將於10月15日假旺角麥花臣場館舉行個唱，日前他與主辦單位視察場館，為個唱研究舞台設計，而演唱會海報亦曝光。

據知張繼聰亦參與設計，選取他最愛的電單車風格做個唱主題：「Poster我有畀概念，好似一張60年代演唱會海報，而『37號公路』就係講我入行呢37年，沿途寫過嘅作品、睇到嘅風景咁，希望帶到復古感覺。」

他坦言熱愛70年代音樂，因此海報有復古味道：「我覺得係好正嘅，因為當時好多新舊文化交融，音樂、衣著都有突破，同自己都好似，因為後生時追潮流，但成熟咗開始鍾意舊嘢、研究背後故事，所以呢個騷會有好多Vintage紀念品、舞台都會經典嘅設計、電單車打卡位，希望大家感受到當中味道同態度。」

多年未有開騷，張繼聰坦言「少少緊張、多多興奮」，更因疫情影響延期，有更多時間排練：「因為個騷延遲咗，所以年頭開始已經練歌，跟唱歌老師學唱歌、學電結他進修自己，雖然我離開歌手呢個崗位好耐，但依家我係更享受音樂，想提升自己，到時玩到更多畀觀眾睇。」

張繼聰表示無時無刻「特訓」，由唱歌到體能都不能鬆懈，期待入場Fans享受：「我係『中年歌手』，我哋做呢個年紀要做嘅嘢、表達呢個年紀嘅情感同睇法，希望透過呢個騷同大家分享自己感受，同年齡嘅觀眾應該會有共鳴，我都唔介意人地標籤我係一個好『Vintage』嘅歌手。」

演唱會門票將8月1日於Klook網站公開發售，而內部預售反應熱烈，張繼聰感謝身邊朋友「撲飛」：「呢啲飛債唔怕還， 佢哋不停問我邊度仲有飛買，呢啲係好開心嘅。而今次個唱邊個係嘉賓就梗係唔講啦，總之大家會有驚喜嘅，反而今次紀念Tee就由自己品牌負責搞，我哋目標好簡單，就係『靚』，要班中佬著上身都要型嘅！」

（即時娛樂）