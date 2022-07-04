《I SWIM》導演馮志強為Edan演技平反 爆劇集嚴重超支 (21:35)

由馮志強執導的ViuTV原創劇《I SWIM》明晚（22日）播映大結局，劇集播出以來備受關注，當中有讚亦有彈，他表示對首次執導的電視劇十分滿意，原班人馬將此劇搬上大銀幕的計劃，亦正默默起動。

劇中以人氣高企的呂爵安（Edan）及顏值擔當魏浚笙（Jeffrey）擔正，劇集播出後觀眾對2人的演出評價兩極化，Edan被批咬字不清，飾演嚴肅又認真的隊長李馬榮亦不適合，馮導卻有不一樣的看法，他說：「角色當紅確幫到關注度，比素人容易吸引到觀眾注意力，雖然沒有豐富演出經驗，不過當中Edan算是較有經驗，其實他的懶音已好了很多，他一直都有練，如果重看之前的演出，就發現到他的進步。其實這麼有潛質的演員，大家都不想他這麼快做死一樣嘢，當然即使在Comfort Zone，很容易就有一些人喜歡，但他也希望趁未定型之前，作出更闊的嘗試，而我覺得他做得好好，因為要看到他轉變，一定要擺他到另一個極端，才見到他的變化。」

Jeffrey在劇中飾演活潑跳脫的余浪沖則大獲好評，馮導大讚Jeffrey投入角色演得努力，他說：「甩褲那場戲，他練了很多次怎樣甩褲才最自然，大字形跳水拍攝前，也練了10次8次。」

《I SWIM》原創小說是他於疫情期間，閒在家中創作出來，這個廿多年前是自己參加水運會的故事，他一直想拍，但入行後有其他工作忙，亦未遇到適合的演員，終於等到去年才遇上適合時機，他直言：「劇集以電影手法去拍，但製作費少得好緊要，嚴重超支，要碌盡人情牌，片尾鳴謝的只是一小撮人，有些叫我提也不要提，免得個個都找他們幫手，總之不能盡錄，我也不知超支了幾多，不敢去研究這件事。」

他早已計劃電視劇後再拍電影版，坦言最大障礙是要演員檔期，亦要看疫情發展，他強調：「電視劇不是沒有結局，是中學篇的結局，角色是有生命的，會隨着人生去發展，而電影版將會是大學篇，正在創作當中，我當然希望能原班人馬上陣，大學篇不會有小說，而是直接創作劇本。」

欲知專訪詳情，請留意明天（22日）明報娛樂版。

（即時娛樂）