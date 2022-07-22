林志穎多處受傷骨折 胞弟林志鑫︰接下來2、3天是關鍵 (18:21)

台灣藝人林志穎今早（22日）開車載住6歲大兒子Jenson行經桃園市中正路北路時發生嚴重交通意外，座駕失控自撞機車分隔島後車頭起火，幸兩人被路人及時拉出。據知，林志穎當時坐在駕駛座上，臉部及手部骨折，滿臉是血，痛到無法動彈，且一度無法說話，其兒子則是臉部擦傷，受到驚嚇。兩人隨後被送到林口長庚醫院接受治療。據台灣傳媒報道，林志穎除了多處骨折，也因撞擊而臉骨碎裂，或需花時間重建。林志穎的媽媽、弟妹及太太陳若儀身在醫院陪伴。

林志穎的經理人阿任及弟弟林志鑫今日下午5時半會見傳媒，阿任表示無法代替醫生說明傷勢，改以發聲明稿方式說明。林志鑫說：「首先感謝危難時救我哥哥林志穎下來的熱心民眾，台灣就是有這麼熱心勇敢的民眾讓志穎平安來到醫院。大家都很關心志穎傷勢，我只能透露他目前傷勢是相對穩定，Jenson也相對穩定。謝謝醫療團隊，接下來2、3天是關鍵，我們跟醫院和家人做進一步討論後會再告訴大家。謝謝所有關心他的民眾和歌迷們。」

經理人在林志穎的社交網發聲明，內容如下︰

今22（日）早上約10點由駕駛林志穎先生及乘客兒子Jenson，因不明原因開車自撞分隔島起火燃燒，隨即被熱心路人救出送往林口長庚醫院，目前林志穎父子正在長庚醫院進行緊急醫療處理中，林志穎先生有多處受傷及骨折，目前由長庚醫療團隊進行手術評估中，病情暫時無法詳細說明，但目前相對穩定，非常感謝社會大眾和粉絲的關心及長庚醫療團隊的協助。最後，要由衷感謝將林志穎先生及兒子從車中救出的好心人士，僅代表林志穎家人及公司謝謝您。

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（即時娛樂）