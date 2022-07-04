《I SWIM》結局惹觀眾批評 導演馮志強fb直播稱會檢討 (13:40)

呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）、吳海昕等主演的ViuTV劇集《I SWIM》昨晚大結局，劇情講述Jeffrey飾演的余浪沖與施詠（袁澧林飾）分手後一蹶不振，幸得Miss翁（吳海昕飾）開解做番自己，並接受李馬榮（呂爵安飾）的挑戰再參加50米自由泳。

《I SWIM》因有過多談情戲，被網民批評應改名《I FLIRT》，劇集來到最後一集終於有泳賽劇情。李馬榮與余浪沖對決，余浪沖因太掛念舊愛有否到場觀賽，竟在比賽途中出現幻覺，見到施詠在池邊為他打氣及在池中游水。余浪沖最後游得太忘我，觸池時頭撞池邊在水中暈倒，令接下來的比賽全部取消。神秘泳手章浩（陳毅燊飾）出場向余浪沖下戰書，約戰4x50四式接力賽，余浪沖決定找回擅長蝶泳的李馬榮重組接力隊。另一邊，Miss翁因李馬榮被校長召見，Miss翁為了李馬榮的學業前途主動辭職，甚至搬屋避見他。李馬榮誤會是余浪沖爆料，兄弟決裂。李馬榮找不到Miss翁，但升讀大學後卻在上課時重遇Miss翁。

不少網民指《I SWIM》雖然畫面拍得靚，很有電影感，但後半部劇情唔得，有很多不合理情節，大結局更是草草收場「突然斷尾咁」，是「沒有結局的結局」，浪費了一班努力用心演出的演員，建議不要拍電影版。不過，也有不少網民希望《I SWIM》可以開拍續集或電影版。

Jeffrey、袁澧林等演員昨晚在facebook開直播解答觀眾問題，導演馮志強也有現身。馮志強在直播中表示︰「近日收到很多不同的訊息，部分批評的，我們會注意和檢討，也收到很多鼓勵和支持，當中大量是同行問及劇中演員的名字及演技，問我會否推薦。希望各位導演可以留意這班新演員及香港的幕後團隊。」

（即時娛樂）