偕潘燦良首演舞台劇《最後禮物》 黃子華被讚100分神演出 (15:22)

黃子華、潘燦良主演的40場舞台劇《最後禮物》，因疫情延至昨晚首演，台下星光熠熠，劉嘉玲、林嘉欣，余詩曼、蘇施黃、金燕玲 、蘇永康、蔡一智 、徐濠縈、陳國邦、許靖韻等大批圈中人現身捧場。眾演員完成演出後一起上台謝幕，觀眾掌聲雷動。

潘燦良在台上說︰「劇場需要觀眾，當延期時，我身邊朋友冇一個退飛，個個都同我講，死都揸住張飛，等到我哋演出嗰日。今日終於見到大家，真心好多謝各位同我哋一齊堅持嘅觀眾。 我就識識哋演戲，但唔識講嘢，不如留畀一個好識講嘅人講。」黃子華笑道︰「識講嘢一啲都唔重要，最重要係識做人。我首先多謝楊受成先生，各位真係唔係講笑，呢個騷停咗6個月，其間好多騷停咗，一停就冇咗，好陰功。要好有實力的人，先可以喺6個月後安排做番咁多場。呢個戲，我同燦哥排第1、2日，佢已經同我講『呢個戲好勞氣』，真係，呢個戲係一啲都唔容易，健康差啲都做唔到。感激成個團隊，我哋合作好愉快，非常感恩有呢次機會，感恩觀眾冇走到。Thank you ﹗」

黃子華完騷後到後台跟好友見面，被讚是100分的神演出。他受訪時說︰「神，係呀，我當自己『神神哋』！今晚演出一定有好多進步空間，舞台日日唔同分數，同拍電影唔同。舞台日日唔一樣，觀眾互動、對手互動、自己狀態、當日血壓都有影響，係一個好刺激嘅活動。基本上做呢個戲，各位鐘意睇人疲倦係好抵睇，我試過綵排後開車回家，綵排地方同我屋企只需10分鐘車程，但我開咗5分鐘車攰到喺條最繁忙街道上同自己講瞓喺路邊算，頂唔到，後來真係要泊停架車休息一陣先再返屋企。我打算每晚8點開場，完場11點幾返屋企，12點瞓到第2日早上7點9，咁應該夠休息，然後返嚟開工。」

潘燦良表示︰「好開心終於等到今日一齊見觀眾，其實疫情煞停係不幸中大幸，隔半年大家沉澱咗又有新體會，角色深化一一改善。呢個戲真係唔簡單，但主要我同子華，3個鐘戲由無乜嘢發展到好激烈兩兄弟之間嘅爭鬥，真係每次做完都覺得好花工夫同氣力，好勞氣。哈哈。我老婆已經搬定張按摩椅出廳畀我按摩紓緩。不過，同一個咁好團隊合作，同子華對戲，係一件好享受嘅事，再攰都開心。」

（即時娛樂）