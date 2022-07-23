救命恩人還原車禍搶救過程 林志穎受重傷仍擔心兒子安危 (17:28)

47歲台灣藝人林志穎昨晨（22日）駕車載着6歲兒子Jenson，行經桃園市中正路北路時發生嚴重交通意外，座駕失控撞向分隔島的指示桿。林志穎與兒子幸及時被路人從車上救出，才未有葬身火海。林志穎身上多處骨折，傳面骨因撞擊而碎裂，或需花時間重建，目前情况穩定，仍在接受觀察；Jenson只是臉部擦傷，受了驚嚇。

車禍發生時，第一時間下車救人的原來是台灣三立節目部前攝影師吳明政，他接受傳媒訪問時回憶當時正駕車帶妻兒去蘆竹的親子樂園，行經中正路時聽到「碰」一聲巨響，他連忙把車停在路邊，衝到對面線救人。他說當時車頭已起火，現場的工地工人最先到，見有火苗立即跑回去找滅火器。吳明政指車窗很黑，他最初什麼也看不見，又不會打開車門，幸Jenson自行打開車門，他叫Jenson快下車，Jenson卻驚喊要抱，他連忙將Jenson抱到人行道上，交給一位女士安撫。

吳明政再跑回去查看駕駛座，見林志穎整個人蜷縮在駕駛座且雙腳被卡住，呈半昏迷狀態。他說當時救人第一，情况混亂，根本看不出救的人是林志穎。他與其他人合力將林志穎拉出，並抬到人行道上。吳明政指林志穎被安放在人行道時一度試圖起身，他知道林志穎是擔心兒子，就告知「兒子很安全，沒事」，林志穎就比較安心下來。

吳明政叫Jenson致電家人，Jenson就打電話給母親陳若儀，工人接過電話描述情形，本來叫陳若儀看看要不要來現場，但他認為陳若儀來到現場已經處理完，就提議陳若儀去後續的地方處理相關事宜。

對於林志穎一家感謝他出手相助，想聯絡他本人，吳明政婉拒︰「這沒什麼，就是應該做的事，人平安就好。」

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（即時娛樂）