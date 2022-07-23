張敬軒做校園歌唱比賽評判 順道為樂壇發掘潛力新人 (17:48)

張敬軒早前為拔萃男書院的校內歌唱比賽擔任評判，希望能在比賽中發掘有唱歌潛質、音樂天賦的同學，為樂壇添新血，同時為自己的音樂Label「FITTO Records」搜尋潛力新人。

當晚10位參賽者表演完畢後，軒仔上台笑言自己是第11位參賽者，並唱出歌曲《俏郎君》。演唱期間，有同學要求Encore，軒仔唱多首《櫻花樹下》。豈料同學們反應更熱烈，不斷高呼再Encore。軒仔盛情難卻，但沒有準備伴奏音樂，便即場問有沒有同學仔能為他彈琴伴奏。同學們立即推舉一位同學上台為軒仔伴奏，伴奏同學問軒仔：「張生你唱開乜嘢key㗎？」軒仔笑答：「我乜key都得。」兩人最後合作了一曲《青春常駐》。軒仔事後對伴奏同學說：「你努力畀心機繼續練琴，如果我開騷，你再過嚟幫我伴奏﹗」全場同學聞言呼歡大叫。

同學們原來十分喜歡軒仔主理的綜藝節目《軒公敲碗》，為答謝軒仔當評判，曾想向軒仔送上親手製的陶瓷碗，但由於製作陶瓷碗難度高，最後改為碟。現場熒幕播放出4隻碟的畫面，軒仔好奇問：「點解我只收到兩隻？」同學悄悄說：「因為另外嗰兩隻炒炒哋。」軒仔回應：「唔怕，我日日啲早餐都炒炒哋，炒吓炒吓就慣㗎啦﹗」

頒獎時，軒仔拿出他剛畫的Coupon，向冠軍同學私人送出其錄音室的180分免費體驗錄音作為獎品。

（即時娛樂）