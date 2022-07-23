王祖藍為新節目碌盡人情卡 事後被嘉賓瘋狂投訴 (18:15)

無綫首席創意官王祖藍主持的全新綜藝節目《有個閨密叫祖藍》，將於本月31日（周日）首播。祖藍為節目碌盡人情卡，請來8位好友現身，包括炎明熹、苑瓊丹、蔡少芬、胡杏兒、薛凱琪、容祖兒、楊千嬅及陳松伶。8人因不同原因與祖藍成為「閨密」，她們與祖藍的共通點是「夠晒無聊」，小小事也可以玩得非常開心。

為了讓8位嘉賓傾得盡興、玩得過癮，祖藍刻意將拍攝日程安排得「有咁忙得咁忙」。每集嘉賓除了要完成指定的「閨密任務」，更要按節目組及祖藍心情額外被加碼其他小遊戲，當中有小學雞級別的、「互相傷害」Mode、「真情」Mode、烹飪鬥室及時光倒流情景題等，務求讓觀眾及嘉賓每一刻都有驚喜。

祖藍受訪時說：「拍呢個節目真係好忙，都辛苦節目組度咗咁多嘢出嚟。最搞笑係每個上完嚟嘅嘉賓都向我投訴：『乜唔係上嚟傾偈咋咩？點解忙得咁緊要？好攰呀！』」祖藍在宣傳片中與女嘉賓有不少親密接觸，他被問到可擔心激嬲太太李亞男時說︰「我老婆識咗我咁耐，都知我真係有唔少異性好友，但佢相信我係清白嘅。不過，佢為咗安心起見，都喺節目一開始透過節目組同我約法三章，仲定埋『三不規條』，係咩就唔講住，大家睇第1集就知，亞男同我囡囡都會不時喺節目『客串』。」

祖藍表示拍攝過程中最令他驚喜的，是得知有些閨密的心事。他說︰「好似第1集嘉賓蔡少芬，原來佢嬲過我嘅，但我當時真係完全唔知，我事後聽番都覺得自己好過分。」

（即時娛樂）