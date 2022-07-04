I SWIM︱面對負評 導演馮志強：逆境賽令我哋更加團結 (21:41)

ViuTV劇集《I SWIM》大結局，魏浚笙（Jeffrey）、袁澧林、王智騫、吳啟洋、歐鎮灝、葉振弘與黃奕晨等演員昨晚在facebook開直播解答觀眾問題，監製兼導演馮志強中途加入，有網民好激動派嬲，將對《I SWIM》劇情種種的不滿衝著馮志強要求交代。直播中馮導沒有說太多，沒有正面回應網民的質詢只在直播結束前說了幾句，被指迴避，更為直播中演員感尷尬，因為他們要無視群情洶湧針對馮志強的負評問題，又要找話題打圓場。

馮志強承諾在社交平台另作回應，深夜他在個人Ig貼長文說感受。他說：「雖然今（22日）晚開緊工，但今晚係最後一集，所以都想抽半個鐘時間出嚟同大家分享少少，我知道反應好兩極, 有啲瘋狂咁鍾意, 又叫又笑又喊，有啲係另一種極端, 刀片、惡語都有，有關心我嘅朋友勸我唔好出現Fb live， 怕好易有人派嬲，又或者容易被抽幾句出嚟放大討論，但我從來無諗過唔出現，一來我只係普通人唔會有咁嘅影響力，二來我好想陪住班演員完成埋I SWIM呢趟旅程嘅結尾，我亦相信及有信心香港觀眾都係理性討論。」

「大家可以隨心選擇睇自己鍾意睇嘅劇集係我地嘅福氣，可能電影真係比較習慣一氣呵成，無試過睇下又討論下，今次都係一個好好嘅體驗，多謝每一位收看嘅觀眾。」

「我呢排實在收到好多唔同嘅訊息，有部份批評嘅, 我地會積極注意同檢討， 另外亦都得到好多好耐無聯絡嘅朋友、一啲唔太熟、甚至唔認識嘅前輩佢地嘅鼓勵同支持，話佢哋好耐無試過日日坐定定喺屋企追劇。但更多嘅係，好多同行、好多好多導演、監製問我入面啲演員叫咩名? 戲好唔好? 佢哋未必講得出演員全名，但都會叫佢地嘅角色名，呢類訊息超過大半，好感恩同行嘅畀面。結局就係得呢一晚，我想趁呢個機會，希望各位導演可以留意香港呢班新演員，仲有香港嘅幕後團隊，比更多嘅機會佢地。」

「世界好大， 疫情、戰爭、天災人禍，《I SWIM》能夠喺短短兩星期得到大家嘅關注同討論，有一個渠道比大家享受、打氣或宣洩，都係我哋嘅一種福氣。由一開始，,我知道呢場會係一場逆境賽。時間、資源、疫情，樣樣都係挑戰。但我好多謝各位演員及幕後嘅信任，好榮幸可以同各位一齊完成呢個目標。借用戲中黃亞樂的一句對白，逆境賽，令我哋更加團結。謝謝。」

（即時娛樂）