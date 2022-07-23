章子怡《上陽賦》香港開電視播映 楊祐寧古裝造型被網民彈：太醜了 (23:19)

《白色強人II》在內地已播完，豆瓣評分有7.4分。（網上圖片）

香港開電視下周一（25日）逢周一至五晚上9時30分播映內地古裝劇《上陽賦》。論演員卡士，《上陽賦》無敵手，主演包括章子怡與楊祐寧，還有惠英紅與趙雅芝亦參與演出。這是章子怡首次拍電視劇，動員《臥虎藏龍》及《十面埋伏》的幕後班底，包括葉錦添與張叔平二人攜手負責章子怡的造型設計。美術總監是韓忠，他曾任《十面埋伏》及《如懿傳》等著名作品的美術指導，攝影指導則由《一代宗師》的法國攝影師Philippe Le Sourd擔任，此劇製作費達7億元，備受劇迷矚目。

故事描述郡主王儇（章子怡飾）和三皇子子澹（楊祐寧飾）原是青梅竹馬，她卻成了父親在朝堂爭鬥的棋子，被許配給出身寒門的豫章王蕭綦（周一圍飾），展開先婚後愛的故事且攜手守護家國百姓的故事。章子怡的角色王儇15歲起一路演到中年。雖然演員和角色的年齡差距太大，但貴為影后的章子怡演技自然有層次，她接受訪問時提到，《上陽賦》是她從影以來遇到的大變革以及挑戰。

惠英紅在劇中飾謝貴妃，雖戲份只去到第六集，但精堪演技足以令劇迷拍案叫絕。趙雅芝在劇中則飾演章子怡的母親「長公主」，兩人首次合作，「母女」鬥戲！《上陽賦》去年1月在內地推出，共68集，豆瓣評分只有5.7分。楊祐寧演的角色子澹是「京城第一美少年」，內地網民對他的古裝造型議論，有直接批評「太醜了」。

無綫周一同時段播映新劇《白色強人II》，此劇於6月率先在內地播映，雖然豆瓣評分不及2019年播映的《白色強人》獲8.1高分，但也有7.4分。

（即時娛樂）

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