林志穎被救援者爆出事時疑未扣好安全帶 多處骨折恐毁容 (15:02)

47歲台灣藝人林志穎前天早上（22日）駕車載着6歲兒子Jenson，行經桃園市中正路北路時發生嚴重交通意外，林志穎身體多處骨折仍留醫。

據台灣傳媒報道，事發後有救援者指出，林志穎被移出車外時，未扣好安全帶，他的6歲兒子是從副駕駛座被抱出來。

事件在網上惹熱議，掀起兩邊爭論，有網民說：「我覺得是沒有繫，車速這麼慢傷成這樣」、「沒繫有可能，安全氣囊炸掉不至於臉骨折吧」、「小孩都可以被安全帶救到，而大人沒有，這不是很明顯嗎？」不過亦有網民認為不見得林志穎行車過程都沒繫安全帶：「沒繫安全帶早就飛出去了」、「沒繫安全帶傷應該不止這樣」、「沒繫安全帶車子警示吵得要命」。

林志穎經理人對事件作出回應，但僅表示林志穎目前還留院觀察，須待傷勢穩定些才能詢問他，同時感謝外界關心，預計周一會對外說明。

另外，由於林志穎身體多處骨折，恐有毁容之虞，外界也擔心其傷勢：「通常顏面骨折開刀後，還有辦法能整回原來的模樣嗎？」不少人認為不需要太擔心，表示林志穎沒有燒傷，是不幸中的大幸，至於顏值修復部分「有錢就可以」，再加上林志穎目前就醫的林口長庚，現任院長就是顏面骨折專家，所以外界普遍認為也不用過於擔心。

（即時娛樂）