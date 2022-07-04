I SWIM｜魏浚笙分享由肥仔變大隻仔歷程：世上哪有一步登天？ (15:28)

Jeffrey自爆由細到大都是肥仔，他表示付出最大努力去操肌及減磅。（Ig圖片）

ViuTV劇集《I SWIM》前晚已播出大結局，外界對該劇反應不一，有讚有彈，有網民派嬲批評結局「爛尾」，導演馮志強接受負評，並承諾會檢討。

至於主角之一的魏浚笙（Jeffrey）飾演的「余浪沖」表現亮眼，獲不少網民讚賞演出自然生鬼，而且身材弗爆。Jeffrey昨晚（23日）在社交網貼出由肥仔變成大隻仔的對比照，他寫道：「世上哪有一步登天？那都是你默默在背後埋頭付出了別人不知道的努力。」

Jeffrey表示由細到大都是一名胖子，這一兩年雖然已瘦下了，但肚腩一直伴着他，他寫道：「知道拍游水要像運動員，起碼不能有肚腩，從無到有，從一大舊肚腩到6塊腹肌，決斷不靠任何人任何教練，只想靠自己的堅持做好這件事。」

Jeffrey表示那半年差不多晚晚去健身房，一有空檔就會去，已變成他的第2個家，此外在飲食方面要戒口兼自律：「別人在吃宵夜重口味，我吃的都是雞胸雞蛋菜，從來沒給自己藉口，因為決定了就去做，盡全力去做，成果出來自己才不會後悔。

答應了就拼命去做好，從把自己變大隻變厚，當過程中因爲太大隻，所以我又再慢慢收乾自己，才有現在的成果。我已經為了余浪沖付出最大的努力，也相信能成為電視上的余浪沖是我的福氣，我還拍了一段很無聊的記錄片...大家會想看嗎？」

（即時娛樂）