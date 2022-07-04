《I SWIM》被批「爛尾」 呂爵安撰長文訴心聲：有人講好過冇人講 (15:40)

呂爵安認為有討論其實是好事，總好過無人講。（Ig圖片）

ViuTV劇集《I SWIM》已經曲終人散，不少網民不滿第二周的劇情大暴走，更狠批結局「爛尾」，事件在網上惹熱議。

身為主角之一的「李馬榮」（呂爵安/Edan飾）今日（24日）近清晨時分在Ig，貼多張劇照並撰長文分享感受，他表示因為綵排MIRROR演唱會，故未有時間收看最尾2集，或許要待演唱會後才看到，但他說：「作為一個網癮少年，梗係睇到大家嘅討論，見到好多唔同嘅聲音啦。有人問我，你會唔會好失望啊？真心嗰句，我自己真係冇嘅，反而好慶幸自己有參與其中，拍攝嘅過程固然學到好多嘢，但原來一個作品出街，睇返整個作品，再睇返自己嘅表現，同觀眾嘅意見，係會再令自己學到更多嘢，令自己有所成長，而呢啲經驗，就係可以比你用喺之後嘅演出 ，之後嘅作品上。」

Edan直言今次角色不是他演開的類型，當初演的時候也擔心會否太「死咕咕」﹑演到個角色欠自然，同時他又擔心大家會否看不慣，會否不相信這個角色，及不喜歡這個角色。

Edan寫道：「但係如果我因為驚就唔試，我就永遠都冇機會做其他類型嘅角色，大家就永遠都睇唔慣我做其他性格嘅角色，如果我因為擔心就唔試，咁其實...我乜都唔洗做㗎啦喎，上台表演都擔心㗎，咁係咪唔做啊？

唔做，就唔會知自己有咩做得唔好，就唔會知自己有咩需要進步，可能有人今次睇唔慣，但經過今次之後，可能你就會睇得慣呢，可能今次做得未夠好，但經過今次之後，下次咪可以做好啲囉，所以，一定要做。」

Edan又大讚幕後團隊付出200%心血，特別讚導演馮志強：「真係用愛發電，所以真係好感激同好respect幕後每一位，你哋真係好犀利。

其實有意見先會有進步，盲撐係唔好，但盲__亦都唔好，所以我哋係好歡迎啲客觀建設性嘅意見。唔怕老實講，我自己有時睇到啲負評都好confuse。

話我唔緊要啊，講得啱嘅我會聽，然後盡力改。但有時我分唔到啲負評，係因為本身唔鍾意我定點，搞到我都唔知take唔take好，不過都係嗰句，即係要再做好啲囉。」

Edan坦言有討論其實是好事，總好過無人講：「但我覺最緊要係大家要繼續支持香港嘅創作同製作（唔止係劇集啦）。

成日問點解外國嘅好咁多，喂大佬人哋多咁多資源，多咁多人才，多咁多support。

你幾可聽到一個後生仔話大個想做導演想做編劇？

所以大家__嘅同時，都要繼續大大力支持，咁件事先會越嚟越好，覺得有問題有唔好嘅就比意見，希望佢下次變好！」

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（即時娛樂）