Nowhere Boys開一場騷唔夠喉 盼大場地演出：好似打大佬咁 (15:55)

樂隊Nowhere Boys昨晚（23日）於旺角麥花臣場館舉行《Know Where to Go》音樂會，邀得組合SENZA任嘉賓，特別選唱由主音Van（陳維諾）為江𤒹生作曲的《信之卷》，笑言要為歌迷看MIRROR演唱會前作熱身。

期間5位成員感謝家人支持，熒幕更播出鍵琴手簡豪銳（漁佬）6歲兒子及低音吉他手陳恆山（Hansun）女兒照片，漁佬表示兒子也在台下睇騷，Hansun笑指女兒頭髮一定多過自己，獲Van讓出主音位置，獻唱歌曲《致旅途中的我》送給女兒，叮囑女兒長大後記得看，被Van踢爆前一日「扭柴」要負傷上陣。

騷後5子受訪，Hansun被隊友笑罵不聽話，腳傷仍不停跳，Hansun稱開騷前一日綵排時，落台不小心跌倒，經隊友幫他敷冰及用紅外線治療已沒大礙，不過女兒得10個月大，只能帶同去綵排感受氣氛。

漁佬稱兒子已戴耳機保護耳朵入場，在台下笑得很開心，不停揮動熒光棒放電。Van自爆疫情下很久沒開騷，心情緊張，唱第一首歌時看似淡定，其實唱錯歌詞。5子均表示今次只開一場未夠喉，他們說：「希望下次可以在場地較大的Star Hall或伊館開騷，逐步逐步來，好似『打大佬』咁！」

（即時娛樂）