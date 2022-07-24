白色強人II｜郭晉安分享記專業名詞秘訣：死背爛背 (16:21)

無綫重頭劇《白色強人II》明晚（25日）9點半首播。今季背負偉大使命的楊逸滔YT（郭晉安飾），由於經常要現身立法會，為罕見病病人爭取「全面開放藥物名冊草案」，要應付大量對白及艱辛專業名詞。

劇組透露，安仔記對白能力驚人，無論多長及當中涉及多少專業名詞，安仔埋位時都能倒背如流，令劇組事先準備好的「貓紙」零用武之地。

問到視帝安仔記對白心得，他笑言只有4個字「死背爛背」，安仔說：「每次我一收到劇本，都會即刻開始背，特別係《白色強人》呢類劇，因為有好多專業名詞，同平時講嘢唔同，所以一定要背到好熟，如果唔係就會畀人覺得好生硬，同埋會畀對白影響咗演戲。比如立法會入面嘅對白，我會預先1個月前，揸車時不停將對白一頁一頁咁反覆背熟佢，直到覺得好純熟，觀眾睇落唔會覺得有瑕疵。」

至於兩位新加盟演員胡定欣和陳豪，亦為「強人」團隊帶來不少衝擊，並分別擔任「搞笑」及「攝影」擔當。先說陳豪，其劇中角色李文信（Vincent）醫術高明兼為人幽默，是明成北醫院的「女人湯圓」，但真實性格專一，徹頭徹尾只鍾情舊情人呂靄寧（張曦雯飾）。

在劇中飾演野心勃勃腫瘤科主管醫生葉晴的胡定欣，背後不但隱藏重大秘密，感情生活亦是一大謎團。鏡頭前嚴肅剛強的定欣，私下同樣活潑底，更不時趁著拍攝空檔發揮攝影天分，在片場左穿右插影靚相，獲郭晉安大讚水準直達參展級。

（即時娛樂）