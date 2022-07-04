MIRROR開騷前夕 姜濤國際歌迷會代購門票出事 (16:51)

MIRROR開騷前夕，姜濤國際歌迷會因未能提供代訂的門票，要全數向受影響會員退款。（姜濤、MIRROR Ig圖片 / 明報製圖）

人氣男團MIRROR的12場紅館演唱會明晚開鑼，開騷前夕卻爆出非官方的「姜濤國際歌迷會」向會員代購演唱會門票後，因陷入炒飛疑雲，無法提供門票而要全數退款，令一眾滿心歡喜以為有飛入場睇騷的粉絲極不滿。

有指姜濤國際歌迷會早前為會員代購MIRROR演唱會門票，每張收取120元行政費，當中也有會員是參加抽飛活動而贏得門票。不過，近日歌迷會以私訊通知，因被舉報涉嫌炒飛令所有門票均被「Hold起」，無法提供門票要全數退款給受影響粉絲。據知，有數百歌迷受事件影響，合共金額涉及百幾萬。

歌迷會聲稱今次不是透過MIRROR所屬的MakerVille買飛，惟拒絕透露第三者身分。歌迷會強調被抹黑炒飛，令訂購的門票被Hold起，同時否認拎過百萬牟利。歌迷會表示至今仍未從第三方收回訂金，自己先墊支退款給受影響會員。由於是次演唱會以實名制方式購票，有受影響歌迷擔心個人資料外泄。歌迷會就強調未有將資料交予第三方。退飛事件發生後，歌迷會曾要求第三方作出交代，惟第三方稱背後有第四方，令事件沒完沒了。

今天（24日）姜濤國際歌迷會發出聲明回應事件：

《姜濤國際歌迷會》並非外傳的炒飛黨、欺詐集團，我們只是一班普通的姜糖，聚在一起圍爐取暖，將大家支持偶像的心意集結一起。

《姜濤國際歌迷會》從來沒有收取任何會費、或集資金錢，何來欺詐？請不要以此作出任何網絡上攻擊和欺凌。給有心人借事件發大。

至於今次演唱會門票事件，當我們知道第三方門票出問題後，已即時通知所有會員，即時安排退票事宜，並已在24小時内全數退回，包括門票價值和行政費。

另外有關收集個人資料，在填寫google form時，已清楚寫明我們不會向第三方提供任何會員個人資料。因即使實名登記亦只需要提交姓名、電話號碼、電郵。要會員填寫身份證首四位數字，我們只是作核實會員身份，以防其他人炒賣門票。個人資料在退票後已全部消（銷）毀。

我們知道事件上有很多不足，會吸（汲）取教訓，繼續以有限空間去支持姜濤。

（即時娛樂）