MIRROR演唱會明晚開鑼 柳應廷紅館內巨型海報前打卡 (17:12)

人氣男團MIRROR的12場紅館演唱會明晚（25日）開鑼，12子昨天已到紅館作最後綵排。柳應廷（Jer）昨天在社交平台上載其後台證照片，他又跑到場內走廊位，在其海報面前打卡合照留念。江𤒹生（Anson Kong）則說︰「如果有多張飛，你會唔會同我去睇演唱會？最後一天，各單位繼續一齊加油。每次去到呢個時候先會發現睡眠嘅重要。」

MakerVille行政總裁魯庭暉上載身在紅館內的照片，他說︰「去看綵排，看了一會，花姐趕我入後台，佢話：呢part無咩嘢㗎，我哋試吓啲technical嘢㗎咋，你入後台同佢哋傾吓偈啦。唓，唔想俾我睇咪唔睇囉，聽日full run咪一樣睇到！入後台傾偈囉。傾啲乜就唔講啦，咁就梗係有啲好無聊嘅，又有啲好認真嘅咁，咩都吹下。其實雖然久唔久都會同佢地傾偈，但係喺一個大騷嘅後台傾偈又會有唔同嘅感覺。點講好呢。平時嘅傾偈當然都係好重要嘅溝通啦，而喺後台呢，就好似考會考之前嗰日喺自修室，讀到悶悶哋，又開始有少少緊張，跟住同同學吹下水嗰種感覺。傾嘅時候，會有一種....一起看將來嘅感覺。傾偈，其實很重要。每個人都係自己生命嘅主角，係，有好多人好努力咁幫緊佢哋，但係，主角係佢哋，佢哋不斷成長，自然有好多唔同嘅想法idea同感覺，我哋喺佢哋身邊，需要嘅係理解佢哋想寫一個咩故事，然後盡力幫佢哋，一齊成就呢個屬於佢哋12個嘅故事。很難，很辛苦，很值得。」

（即時娛樂）