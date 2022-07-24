高海寧自爆曾兩度患情緒病 《童時》獲讚盼爭視后 (17:02)

高海寧（高Ling）與富商郭炳江千金郭曉芝，成為今屆「全港時尚專業女性選舉」得獎者，昨晚（23日）出席頒獎禮。高Ling對獲獎感榮幸和重視，邀請父母及姑姐到場見證。

高Ling得獎後將更積極回饋社會，幫助有需要的人，更會以個人經歷跟年輕人分享，鼓勵他們努力追夢。她又自爆曾兩度患上情緒病，提醒大家要多關注身邊人情緒，她說：「我以前試過幾次『鬼剃頭』及脫髮，甲狀腺又出現問題，最嚴重時更收埋自己，不接電話，所有人也不到我，情况維持半年。另外，外公過身時我不停喊，要見醫生求助，最後要靠自己捱過，現學調節心情，否則沒有人可以幫到你自己。」

她主演的劇集《童時愛上你》剛播大結局，收到很多觀眾的留言和口碑大為感動，開直播跟網民分享感受。高Ling很喜歡劇中角色因發揮好大，有網民提議再拍續集、電影版、番外篇或處境劇，令她有信心憑此角色爭視后寶座，她說：「終於有機會衝向爭視后，用心做觀眾會看到，有獎當然好但獲認同亦好重要，希望年底有獎啦！」

擔任選舉評審多年的前港姐冠軍鄭文雅，認為每位參選女性背後都有個感人故事，令她獲益良多。提到新一屆港姐快將舉行，身為資深師姐的鄭文雅表示，無綫曾聯絡請她出動，可是她有感自己選美年分太遠，還是留機會給一班年紀較輕小師妹。

（即時娛樂）