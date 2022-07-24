Hip Hop頒獎禮取消張天賦任嘉賓 Phat：係你哋嘅損失 (17:46)

香港第一個Hip Hop音樂頒獎典禮「Whats Good Music Awards 」8月6日於會展舉行， 連日大會公布演出嘉賓，昨日名單上的張天賦（MC）惹非議，有歌迷揚言要罷睇。同日籌備委員會發聲明，取消有關表演環節。

聲明如下：

「Whats Good Music Awards 大會在今日（23日）較早時間發布了《MC張天賦為特別演出單位》之公告，及後收到了不同歌迷的眾多熱烈意見，大會就這次事件有以下回應：

我們原本於頒獎典禮當晚設計了很多不同類型的表演環節，其中包括多位HipHop Artists與多位Pop Singers的Crossover聯乘同台演出，就這環節設計我們事前已經邀請了不同的Rappers參與意見及演出，亦得到他們的同意參與其中。大家目標一致，只希望創造出有嶄新交流及合作的演出舞台呈現給大家當晚欣賞。當然我們亦明白到引起了樂迷聲音的由來，我們衷心理解。因此，我們與有關唱片公司協商後，大會決定刪減這次聯乘演出環節的部份。

最後我們想強調的是，其實現今樂壇已經沒有主流或非主流或地上下之分，Everybody Can Stand Up ！我們亦不會退縮，任何人只要做好音樂，都一樣可以得到大眾的欣賞和尊重，Peace！」

頒獎禮創辦人Phat（陳偉雄）拍攝片段親自解釋，他說由於公布MC張天賦作為Whats Good其中一位表演嘉賓，大家反應好強烈。他說：「我哋睇到嘅，我講返我嘅想法，我哋想多啲不同元素的音樂、好嘅人同香港廣東話HipHop加埋一齊，我淨喺咁樣諗！我希望將多啲好音樂畀大家聽，我諗唔到你哋會有咁大反應，我哋決定取消呢個環節了。係！我係失望的，我本係諗住將一啲好嘅音樂同廣東話HipHop加埋一齊，可以有一個新境界。但事與願違，我覺得呢樣嘢係你哋嘅損失。我想將好嘅嘢加埋一齊令件事發得大啲... ...」

對取消主流歌手跟HipHop Artists的聯乘表演也引網民議論，有指張天賦到場表演只是玩一、兩首歌，不會成為主角但可以引起更多人留意這頒獎禮 ; 亦有網民指若香港的主流歌手邀Rapper任演唱會嘉賓，相信觀眾不會反對，要脅罷睇。有網民給主辦單位留言：「為咗本身支持開自己嘅人反對，就將成個環節取消，咁又點樣一齊玩呢？連自己個信念都唔堅持落去... ...」

(即時娛樂）