姚焯菲為影片事件首開腔 不清楚被稱為「全球知名歌手」 (17:57)

姚焯菲（Chantel）自從私人影片流出後，今天（24日）首度公開露面，到九龍仔公園出席網球活動，吸引大批粉絲到場支持。

剛與家人從新西蘭旅行返港不久的Chantel心情不俗，她表示兩星期的新西蘭之旅玩得非常開心，影了不少靚相留念。至於是否順道為海外升學準備？Chantel表示還在跟家人商量中，仍未決定，與合約無關，純粹以她將來發展為大前提。她說外國環境的確比較舒服，壓力亦沒有太大。

Chantel坦言發生私人影片流出事件後感到不開心，她說：「原因是不知道該怎樣處理，幸有經理人開解我。（有沒有因事件喊？）眼淚有『𠺘下𠺘下』，但沒有嚎哭，我現在心情OK。」

問到與合照男生的關係，事後可有與對方溝通？Chantel只表示都是一班朋友，事件已交由公司處理，並指經一事長一智。對於其父親以「全球知名歌手」入稟要求法庭頒令禁轉發而引起熱議，Chantel表示不清楚，故不作評論。

有傳女團After Class於9月底開騷？Chantel表示不知情，但當然期待，她表示跟隊友已很久沒見面，日前為頒獎禮綵排重逢時，大家即雞啄唔斷。

（即時娛樂）