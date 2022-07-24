G.E.M.曬和疑似新歡自拍照：跟理工男該如何交流？ (18:25)

鄧紫棋（G.E.M.）去年被爆跟富二代男友Mark分手，當時她曾回應：「各位別吃瓜 沒營養。」直至昨天（23日），G.E.M.在社交網貼了和一位小鮮肉合照，並撰長文問網民：「在線求問跟理工男該如何交流？」

G.E.M.字裏行間憶述和對方在酒吧初次見面情景：「我發現我們剛好都喜歡看星。我就告訴他我覺得月球只圍繞地球轉動，很浪漫。他卻說月球正在以每年三點八公分的速度遠離地球。但是我還是覺得浪漫，地球明知道月球要走，還是用盡全力挽留它，這樣不就很浪漫嗎？結果他說他覺得浪漫的是，幾千年來人類望著遙遠又虛無縹緲的星空，居然能一直去探索它，理解它，這種鍥而不捨，是浪漫的。我就覺得他好理性喔。」而文中還寫下了不少2人互動趣事，不過G.E.M.似乎摸不透這位「理工男」思路，所以才發文留言求教，不過G.E.M.在最後加上hashtag「#啓示錄Revelation」，似乎她口中的「理工男」應是MV的男主角，多於是她的新歡。

到今午，G.E.M.又在社交網貼新相，並留言：「星期天下午，你們在幹嘛？Hello Sunday, whatsup？ #他眼中的我 #啓示錄Revelation」。

（即時娛樂）