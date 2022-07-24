闔家辣︱梁詠琪知道戲中兒子為呂爵安後立即心心眼 (19:20)

吳君如、鄭中基、梁詠琪（Gigi）、MIRROR成員呂爵安（Edan）主演的電影《闔家辣》，7月14日上映至昨天（23日）的票房已衝破1700萬，成績理想。目前身在台灣工作的Gigi收到票房節節上升的消息後非常高興，她回憶當初與身兼《闔》監製的吳君如見面時，君如問她可介意在戲中飾演20多歲兒子的媽媽，因為君如了解女演員的心理關口，知道演過媽媽就再也演不回少女角色。

Gigi說︰「這個角色，由於是真實故事改編，按照原型Coba的媽媽就是個20來歲就嫁人生子的時髦媽媽，而現實中如果我好命的話，都其實真係生得出！科學上是說得通的！而技術上，Rita這角色對我來說很有挑戰性，沒演過之餘我亦無實際經驗，是個難得的發揮機會。但理性想想，也要觀眾覺得像才算可以。依家重點就是：誰是我兒子？散會後，在往接女兒放學的路上，其實已經心裡有數，君如說故事的感染力已經令我連繫上這個港人的勵志故事，只差未想像到Coba的模樣，但其實不足以影響我對這個故事的喜愛，於是回家讀本後就決定接演Rita這個角色。（而不久後，得知會由Edan飾演我兒子，角色有說服力之餘，我承認我有❤️❤️👀！）」

Gigi未透露她有沒有一般女演員的心理包袱，反而希望看過《闔家辣》的觀眾覺得她飾演潮州辣媽是否合格。她表示︰「我想，這也是作為一個演員如何能自己演得開心，亦令觀眾睇得開心的心態吧！」

（即時娛樂）