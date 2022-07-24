尊尼狄普舊愛｜姬摩絲憶15歲當嫩模 被要求除bra嚇到速逃 (19:14)

英國超級名模姬摩絲（Kate Moss）出道超過30年，現年19歲的女兒Lila Grace亦繼承母業入行當模特兒。姬摩絲日前接受BBC的電台節目訪問，憶述15歲拍內衣廣告期間，遇到居心叵測的攝影師，先是要求她脫去上衣，她照做後，對方再要求她脫去胸圍。姬摩絲稱當時對自己的身體很害羞，也覺得不妥，於是拿起私人物品立即逃離現場。

姬摩絲表示1992年當時已成年18歲，伙拍《變形金剛：殲滅世紀》男星麥克華堡（Mark Wahlberg）拍攝名牌內衣廣告，需要裸露上身，她稱拍攝之前同樣覺得很害怕及脆弱，需要服用醫生處方的抗焦慮藥。如今擔任女兒Lila Grace經理人的姬摩絲表示，「我有跟女兒說，只要她不願意做，就不要勉強；對於其他模特兒，也要肯定有經理人在場，遇有什麽事，都有個人開聲講句『我想這不是太適當』」。

姬摩絲1990年代剛出道時骨瘦如柴，被吹捧為美的標準，因而受到抨擊；她又為此叫屈，稱從沒患厭食症，也沒吸食海洛英，姬摩絲自言從來都苗條。

另一方面，姬摩絲早前透過視像為舊愛尊尼狄普（Johnny Depp）控告前妻安柏赫特（Amber Heard）誹謗的官司作供，洗脫尊尼的打女人形象，對此姬摩絲表示，「我知道有關尊尼的真相，他從沒踢我落樓梯，我要說出真相」。

（即時娛樂）