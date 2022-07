next

《香港金曲頒獎典禮2021/2022》今晚(24日)假將軍澳電視城舉行,大會一口氣公布10首香港金曲,得獎歌手包括鄭欣宜《先哭為敬》﹑張敬軒《俏郎君》﹑呂爵安《E先生連環不幸事件》﹑炎明熹《真話的清高》﹑姚焯菲《原來談戀愛是這麼一回事》﹑衛蘭《It's ok to be sad》﹑泳兒《荊棘海》﹑AGA《CityPop》﹑張天賦《記憶棉》﹑曾比特《我不如》,不過衛蘭﹑軒仔﹑AGA﹑呂爵安﹑曾比特和張天賦均缺席。

(即時娛樂)