金曲頒獎禮｜劉德華有留意MIRROR ERROR 盼有合作機會 (21:35)

久未現身無綫電視城的劉德華，今晚出席《香港金曲頒獎典禮2021/2022》，與炎明熹、姚焯菲等多位年輕歌手合唱。他在後台受訪時表示有留意一班年輕歌手，包括MIRROR及ERROR，也希望未來有機會跟他們合作。

對於港台及無綫首次合辦頒獎禮，華仔說︰「咁多年唔同台都有自己嘅頒獎典禮，依家喺呢個資源同團結下，由兩個台做起，希望以後其他...我都唔知可唔可以講...即係ViuTV呀...或者其他台，所有嘢大家可以一齊商量吓，一齊搞一個，呢個就係我今日出現喺呢度，希望可以帶到嘅感覺。」談到今晚不是所有唱片公司也派人參與時，華仔表示︰「係呀，一個商業市場，你哋都明㗎啦﹗」

華仔目前在港拍戲，他表示完成後會返內地拍攝另一部電影，之後回港籌備開拍《拆彈專家3》。他現在以拍戲為主，暫時未有開紅館演唱會的計劃，或會有較小型的演出與歌迷見面。

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（即時娛樂）