金曲頒獎禮｜張敬軒成密切接觸者 無奈缺席頒獎禮：百感交集 (23:20)

李幸倪李幸倪 feat.張學友的《日出時讓街燈安睡》奪得「全球華人至尊金曲獎」。（娛樂組攝）

《香港金曲頒獎典禮2021/2022》今晚（24日）舉行，張敬軒擸了3個獎，包括金曲獎﹑最佳中文唱片獎（男歌手）﹑以及香港金曲男歌手獎，不過由於軒仔的工作團隊有人染疫，他被列為密切接觸者，故未能出席今晚頒獎禮。

軒仔拍片分享得獎感受：「十分抱歉，喺今晚做充足準備參加香港金曲頒獎禮，但前天工作團隊有人員感染，我哋工作過程當中一齊做嘢同埋飲食，我被納入為密切接觸者，喺嚴峻疫情下，為咗活動安全，我今晚冇辦法親身嚟到，唯有將表演場地搬到自己錄音室。」其間軒仔還展示快測棒，結果呈陰性，之後他還自彈自唱得獎歌。

之後大會宣布得到香港金曲男歌手獎，他透過視像分享得獎感受，他說：「好開心得到咁大認可，好可惜未能親手接過獎座，百感交集，未試過用咁嘅形式參加頒獎禮。呢個獎好大榮耀，但亦好大遺憾，祝大家身體健康。」

至於壓軸大獎「全球華人至尊金曲獎」，則由李幸倪 feat.張學友的《日出時讓街燈安睡》奪得。

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（即時娛樂）