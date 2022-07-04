MIRROR演唱會｜總綵排疑發生意外 舞蹈員出黑Po放負表不滿 (14:54)

人氣男團MIRROR合共12場演唱會今晚（25日）紅館正式開鑼，不過騷前卻發生不快事，有消息指昨天（24日）總綵排時發生意外，由於今次舞台機關滿佈，大家不太熟悉情况下踩台板，有傳其中一位舞蹈員墮台受傷，其間疑有人將責任推向為MIRROR伴舞的舞蹈員身上，令眾舞者大表不滿，紛紛在社交網出黑Po放負泄憤，甚至有人留言嗌「垃圾」﹑以一個粗口單字表不滿，亦有人留言：「俾返少少專業，帶個腦返工，話晒都食鹽多過人哋食米，唔好下下都話執3（生），其實執生，真係唔係無敵，執到可以笑下，執唔到呢？」﹑「自跳舞以來，感受最差的一天。」、「用我哋條命去滿足你哋嘅自私自利，一次事故睇清人性醜惡。」至於疑似受傷的舞者，亦在Ig限時動態留言：「專心做嘢先，一切小心。」

MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）亦在Ig限時動態貼黑圖，副隊長江𤒹生（AK）亦在Ig留言：「致所有dancer，每場表演你們都使出渾身解數在我們背後支持住我哋，沒有你們演唱會一定失色不少。在我心中，你們也是主角，一齊加油，我哋有全港最優秀嘅舞者，一齊完成呢個騷。AK亦默認有意外，形容是人為問題︰「第一次係意外，第二次係大意，第三次係疏忽。」邱士縉（Stanley）則祝願一定要順順利利﹑平平安安。

（即時娛樂）