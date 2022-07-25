林志穎最新病况曝光 清醒能簡單對話 仍無法還原車禍細節 (16:16)

47歲台灣藝人林志穎本月22日駕車載着6歲兒子Jenson，行經桃園市中正路北路時發生嚴重交通意外，林志穎身體多處骨折，狀况未明朗。林志穎經理人稱今天（25日）下午會在醫院舉行記者會，說明林志穎狀况。

據台灣傳媒報道，林志穎弟弟林志鑫和經理人今午在林口長庚醫院說明最新狀况，稱林志穎目前意識清楚、能進行簡單對話，後續將會進行手術，但手術內容礙於私人原因無法公開。

至於車禍發生後，傳聞滿天飛，有指林志穎未有扣好安全帶，事件眾說紛紜，由於只有林志穎本人最清楚，經理人和親友曾試過詢問，但林志穎目前狀况，仍無法完整還原，將等他康復後再做說明。經理人又指出，林志穎感謝外界關心，他不願再多浪費社會資源，這是最後一次跟大家說明狀况。

林志鑫又表示這幾天看著二嫂陳若儀不眠不休、堅強守護著林志穎，他說：「我們兄弟姐妹們也都作為她的後盾，共同扶持與依靠。」他也請大家尊重傷者與家屬，網路上許多不實報道與臆測，呼籲社會大眾與傳媒朋友審慎過濾，他說：「這些不實的言論只會造成志穎、志穎的太太與孩子和家人們更多的痛苦與傷害。對我們家人來說，志穎和Jenson能平安才是最重要的。」

（即時娛樂）