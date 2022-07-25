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「港版C朗」安永佳爆紅廣告不斷 擔任口罩品牌代言人 (16:58)
文章日期：2022年07月25日
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「港版C朗」安永佳爆紅後廣告不斷。（大會提供）
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效力傑志的足球員安永佳被網民封「港版C朗」，人氣急升，廣告不斷，日前他還擔任某口罩品牌首位代言人，由於他經常搭飛機到外地訓練或比賽，故此他揀選最高保護力的口罩。
（即時娛樂）
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