MIRROR演唱會今晚開鑼 200鏡粉紅館外爭相購周邊產品 (17:53)

MIRROR今晚（25日）在紅館舉行演唱會，後台停車場拜神位置，用了黑色鐵閘圍封，見後面擺放了一張用過的拜神枱。紅館另一邊的「周邊商品發售處」於4點開售，MIRROR的T恤、毛巾、手燈和印有12位成員容貌的扇子，一開售已有200名鏡粉爭相購買，買完急不及待拆開來看。有指買齊一套MIRROR周邊產品需要1140元，而當中手燈售價為360元，雖然有不少網民嫌貴，但現場所見亦有不少人購買。

另外，場外還搭建幾個帳篷，寫住「實名制門票檢查站」，入場睇騷前，觀眾必需經過檢查，證實身分方可入場，其間人流不算多，有歌迷表示2分鐘已取得到認證手帶。有門票才可進入認證和售賣產品範圍，現場有保安看守，認證後可以離開該範圍，到開騷才入場。

此外，MIRROR在商場舉行的「MIRO WE ARE」主題活動分3大活動區，包括MIRO會員專享的大型打卡展覽，有12位成員的人形展覽擺設；其次是《MIRO Pop-up Store》，讓會員選購演唱會周邊產品，事前必須透過指定網上平台預約；同時亦開放予公眾參觀的《MIRO Zone》演唱會應援區，由粉絲團參加佈置。

（即時娛樂）